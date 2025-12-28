हिवाळ्यात स्ट्रोकचा वाढता धोका; डॉक्टरांचा खास सल्ला

Aarti Badade

हिवाळा आणि स्ट्रोकचे कनेक्शन

थंडी वाढली की शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. यामुळे रक्तदाब वाढून मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह विस्कळीत होतो, जो स्ट्रोकचे मुख्य कारण ठरतो.

थंडीत धोका का वाढतो?

हिवाळ्यात शारीरिक हालचाल कमी होते आणि लोक पाणी कमी पितात. यामुळे रक्त घट्ट होऊन रक्ताच्या गाठी (Blood Clots) तयार होतात, ज्यामुळे 'इस्केमिक स्ट्रोक'चा धोका वाढतो.

लक्षणे ओळखा, जीव वाचवा!

चेहरा एका बाजूला वाकडा होणे, हात-पायांत अचानक कमजोरी येणे, बोलताना जीभ जड होणे किंवा दृष्टी धूसर होणे ही स्ट्रोकची प्राथमिक लक्षणे आहेत.

'गोल्डन अवर'चे महत्त्व!

स्ट्रोकची लक्षणे दिसू लागल्यास पहिले ४ ते ४.५ तास अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या 'सुवर्ण तासात' उपचार मिळाल्यास कायमचे अपंगत्व टाळता येते आणि जीव वाचू शकतो.

रक्तदाब आणि मधुमेह

ज्यांना आधीच उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह आहे, त्यांनी हिवाळ्यात अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. थंडीमुळे या दोन्ही गोष्टी अनियंत्रित होण्याची दाट शक्यता असते.

पुरेसे पाणी पिणे अनिवार्य!

तहान लागत नसली तरी हिवाळ्यात भरपूर पाणी प्या. पाणी कमी प्यायल्याने रक्त अधिक घट्ट होते, जे स्ट्रोकसाठी कारणीभूत ठरू शकते.

काय टाळावे?

धूम्रपान, मद्यसेवन आणि अति तेलकट आहार हिवाळ्यात स्ट्रोकचा धोका दुप्पट करतात. तसेच थंडीत फ्लू किंवा संसर्गामुळे शरीरातील दाह वाढूनही धोका निर्माण होऊ शकतो.

