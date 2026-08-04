मध, गूळ आणि साखर यापैकी आरोग्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय कोणता?

Aarti Badade
अनेकजण साखरेऐवजी गूळ किंवा मध अधिक आरोग्यदायी मानतात. मात्र, हे तिन्ही गोड पदार्थ योग्य प्रमाणातच सेवन करणे महत्त्वाचे आहे.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी साखर, गूळ आणि मध यांचे सेवन शक्यतो टाळावे. या तिन्हीमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
मध जास्त तापवणे किंवा उकळणे टाळावे. गरम केल्याने त्यातील काही गुणधर्म कमी होऊ शकतात. मध वापरताना तो पदार्थावर शेवटी घालणे अधिक योग्य ठरते.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
गूळही जास्त तापमानावर उकळणे टाळावे. तोही मर्यादित प्रमाणातच सेवन करावा.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
सामान्य व्यक्ती मर्यादित प्रमाणात खजुराचा नैसर्गिक गोडवा वापरू शकतात. मात्र, कोणताही गोड पदार्थ अति प्रमाणात खाणे टाळावे.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी खजूरही डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय नियमित खाऊ नये, कारण त्यातही नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
गोड पदार्थ कोणताही असो—मध, गूळ किंवा साखर, त्याचे प्रमाण महत्त्वाचे आहे. मधुमेह असल्यास आहारात कोणताही बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Honey vs Jaggery vs Sugar
Sakal
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Sakal