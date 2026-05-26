GK : 5000 वर्षांनंतरही खाण्यायोग्य! जगातील एकमेव असा 'हा' पदार्थ कधीच खराब का होत नाही?

Aarti Badade
शुद्ध मध (Honey) हा संपूर्ण जगातील एकमेव असा अद्भूत नैसर्गिक खाद्यपदार्थ आहे जो कधीही खराब होत नाही आणि हजारो वर्षे सुरक्षित ठेवला तरी तो खाण्यायोग्य राहतो.
Honey Never Expires Science
Sakal
इजिप्तमधील प्राचीन पिरॅमिड्सचे उत्खनन करताना संशोधकांना चक्क ५००० वर्षांपेक्षाही जुने मध सापडले होते, जे आजही तितकेच ताजे आणि खाण्यालायक स्थितीत आहे.
मधात पाण्याचे प्रमाण अतिशय कमी म्हणजे फक्त १७ ते १८ टक्केच असते; आणि एवढ्या कमी ओलाव्यामध्ये कोणतेही बॅक्टेरिया, बुरशी किंवा सूक्ष्मजीव जिवंत राहू शकत नाहीत.
मधाची पीएच (pH) पातळी कमी म्हणजेच तो स्वभावतः आम्लयुक्त (Acidic) असतो, ज्यामुळे मधाच्या संपर्कात येणारे जंतू किंवा बॅक्टेरिया तिथे अजिबात वाढू शकत नाहीत आणि नष्ट होतात.
मधमाश्या मधावर प्रक्रिया करताना त्यात 'ग्लुकोज ऑक्सिडस' नावाचे एन्झाईम सोडतात, ज्यामुळे मधात नैसर्गिक हायड्रोजन पेरोक्साइड तयार होते जे जंतूंचा पूर्णपणे नाश करते.
जुने झालेले शुद्ध मध काही काळाने घट्ट किंवा स्फटिकमय होते; मात्र याचा अर्थ ते खराब झाले असा होत नाही, ते गरम पाण्यात ठेवून पुन्हा मूळ स्वरूपात आणता येते.
जरी मध कधीही खराब होत नसले तरी ते उघडे ठेवल्यास हवेतील ओलावा शोषून घेते, म्हणूनच मधाचे सर्व गुणधर्म टिकवून ठेवण्यासाठी ते नेहमी काचेच्या हवाबंद डब्यात ठेवावे.
