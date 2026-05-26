GK : 5000 वर्षांनंतरही खाण्यायोग्य! जगातील एकमेव असा 'हा' पदार्थ कधीच खराब का होत नाही?

Aarti Badade

हजारो वर्षे टिकणारा पदार्थ

शुद्ध मध (Honey) हा संपूर्ण जगातील एकमेव असा अद्भूत नैसर्गिक खाद्यपदार्थ आहे जो कधीही खराब होत नाही आणि हजारो वर्षे सुरक्षित ठेवला तरी तो खाण्यायोग्य राहतो.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

सापडलेले ५००० वर्षे जुने मध

इजिप्तमधील प्राचीन पिरॅमिड्सचे उत्खनन करताना संशोधकांना चक्क ५००० वर्षांपेक्षाही जुने मध सापडले होते, जे आजही तितकेच ताजे आणि खाण्यालायक स्थितीत आहे.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

मधातील पाण्याचा अत्यंत अभाव

मधात पाण्याचे प्रमाण अतिशय कमी म्हणजे फक्त १७ ते १८ टक्केच असते; आणि एवढ्या कमी ओलाव्यामध्ये कोणतेही बॅक्टेरिया, बुरशी किंवा सूक्ष्मजीव जिवंत राहू शकत नाहीत.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

आम्लयुक्त

मधाची पीएच (pH) पातळी कमी म्हणजेच तो स्वभावतः आम्लयुक्त (Acidic) असतो, ज्यामुळे मधाच्या संपर्कात येणारे जंतू किंवा बॅक्टेरिया तिथे अजिबात वाढू शकत नाहीत आणि नष्ट होतात.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

'हायड्रोजन पेरोक्साइड'

मधमाश्या मधावर प्रक्रिया करताना त्यात 'ग्लुकोज ऑक्सिडस' नावाचे एन्झाईम सोडतात, ज्यामुळे मधात नैसर्गिक हायड्रोजन पेरोक्साइड तयार होते जे जंतूंचा पूर्णपणे नाश करते.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

जुने मध घट्ट किंवा स्फटिकमय होणे

जुने झालेले शुद्ध मध काही काळाने घट्ट किंवा स्फटिकमय होते; मात्र याचा अर्थ ते खराब झाले असा होत नाही, ते गरम पाण्यात ठेवून पुन्हा मूळ स्वरूपात आणता येते.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

हवेतील ओलावा

जरी मध कधीही खराब होत नसले तरी ते उघडे ठेवल्यास हवेतील ओलावा शोषून घेते, म्हणूनच मधाचे सर्व गुणधर्म टिकवून ठेवण्यासाठी ते नेहमी काचेच्या हवाबंद डब्यात ठेवावे.

Honey Never Expires Science

|

Sakal

एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या दिशांना पाहू शकतो 'हा' प्राणी

Chameleons Sarda Move Their Eyes

|

Sakal

येथे क्लिक करा