हनिमूनला आजिबात करु नका 'या' ५ चुका, नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

Yashwant Kshirsagar
हनिमून हा नवविवाहित जोडप्यांसाठी तीव्र भावनांनी भरलेला असतो, म्हणूनच या काळात एखादी चूक केल्याने तुमच्या भविष्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात.
प्रत्येक विवाहित जोडप्याला एकमेकांच्या जीवनात आनंदाने निर्माण करायचा असतो परंतु काही चुका त्यांच्या आनंदी नात्यात निराशा आणू शकतात.
हनिमून दरम्यान कोणत्या चुका तुम्ही टाळल्या पाहिजेत याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत.
हनिमूममधये कधीही अशा गोष्टींवर चर्चा करू नका ज्यामुळे तुमचा किंवा तुमच्या जोडीदाराचा मूड खराब होऊ शकेल. लग्नादरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये अनेकदा भांडणे होतात, पण त्यावर चर्चा करु नका.
तुमच्या जोडीदाराकडून लवकर जास्त अपेक्षा ठेवू नका; असे केल्याने तुमच्या स्वतःच्या भावना दुखावू शकतात. यासाठी, प्रथम तुमच्या जोडीदाराला जाणून घेणे त्यानंतरच त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवणे महत्वाचे आहे.
नवीन आयुष्य सुरू केल्यानंतर मागे वळून पाहणे मूर्खपणाचे आहे. तुमच्या हनिमूनमध्ये चुकूनही तुमच्या जोडीदाराला त्यांच्या भूतकाळाबद्दल प्रश्न विचारू नका.
लग्नाच्या सुरुवातीच्या काळात, एकमेकांना समजून घेण्यासाठी शक्य तितका वेळ घालवा. या काळात कोणतेही वाद किंवा भांडणे टाळा. यामुळे सुरुवातीपासूनच तुमचे नाते बिघडेल.
लोक अनेकदा त्यांच्या हनिमूनसाठी त्यांचे आवडते ठिकाण निवडतात, परंतु बहुतेक जोडपी ते ठिकाण एक्सप्लोर करण्याऐवजी संपूर्ण वेळ हॉटेलच्या खोलीत घालवतात. त्याऐवजी, तुमच्या जोडीदारासोबत नवीन ठिकाणे एक्सप्लोर करा.
