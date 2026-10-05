पुण्यातील फक्त 50 पावलांची बाजारपेठ तुम्हाला माहिती आहे का? इथे होतो लाखोंचा व्यवहार!

Vinod Dengale

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तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण पुण्यात केवळ 50 पावलांची एक बाजारपेठ आहे.

Pune's unique markets

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हाँगकाँग

पुण्यातील डेक्कन परिसरात अ‍सलेली ही बाजारपेठ हाँग काँग लेन म्हणून ओळखली जाते.

Hong Kong Lane

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दुकानं

केवळ 70-75 दुकान असणारी ही बाजारपेठ दिवसाला लाखोंचा व्यवहार करते.

Shop

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चीन

हाँग काँग लेन ही स्ट्रीट शॉपिंगसाठी तरुणाईच्या आवडत्या बाजारपेठेपैकी एक असून थेट चायना टाऊनची आठवण करून देते.

China 

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eSakal

लोकप्रिय

स्ट्रीट शॉपिंग, मोबाइल अ‍ॅक्सेसरीज आणि स्वस्तात मिळणाऱ्या विविध वस्तूंमुळे हाँग काँग लेन पुण्यातील तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.

Popular 

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eSakal

माल

या ठिकाणी मोबाइल उपकरणांशी संबंधित माल हा चीनमधून मुंबईत येतो आणि तेथून पुण्यात येतो.

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कमाई

स्थानिक दुकानदारांच्या माहितीनुसार महिन्याला 30,000 रुपये ते 70,000 रुपयांची कमाई होते.

Income 

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Best beaches in konkan

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