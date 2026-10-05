पुण्यातील फक्त 50 पावलांची बाजारपेठ तुम्हाला माहिती आहे का? इथे होतो लाखोंचा व्यवहार!

Vinod Dengale
तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण पुण्यात केवळ 50 पावलांची एक बाजारपेठ आहे.
Pune's unique markets
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पुण्यातील डेक्कन परिसरात असलेली ही बाजारपेठ हाँग काँग लेन म्हणून ओळखली जाते.
Hong Kong Lane
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केवळ 70-75 दुकान असणारी ही बाजारपेठ दिवसाला लाखोंचा व्यवहार करते.
Shop
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हाँग काँग लेन ही स्ट्रीट शॉपिंगसाठी तरुणाईच्या आवडत्या बाजारपेठेपैकी एक असून थेट चायना टाऊनची आठवण करून देते.
China
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स्ट्रीट शॉपिंग, मोबाइल अॅक्सेसरीज आणि स्वस्तात मिळणाऱ्या विविध वस्तूंमुळे हाँग काँग लेन पुण्यातील तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.
Popular
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या ठिकाणी मोबाइल उपकरणांशी संबंधित माल हा चीनमधून मुंबईत येतो आणि तेथून पुण्यात येतो.
market
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स्थानिक दुकानदारांच्या माहितीनुसार महिन्याला 30,000 रुपये ते 70,000 रुपयांची कमाई होते.
Income
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Best beaches in konkan
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