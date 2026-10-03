कोकणात गर्दी नकोय? मग हे 3 शांत आणि स्वच्छ बीच पाहाच!

Vinod Dengale
फिरायचं म्हटलं की 'कोकण'चा पर्याय बीच, हिरवागार निसर्गामुळे आपल्यासमोर सर्वात आधी येतो.
Kokan
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ऑक्टोबर ते मार्च हा कोकणात फिरायला जाण्याचा बेस्ट टाइम मानला जातो.या काळात हवामानही फिरण्यासाठी अनुकूल असतं.
Kokan best time
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मात्र सध्या कोकणात बीचवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि अस्वच्छता पाहायला मिळते.
Peacefull
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पण कोकणात असे 3 बीच आहे ज्या ठिकाणी गर्दीही नाही आणि स्वच्छ आहे.
Best beach
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शांत वातावरण आणि बीचमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुणगे बीच हा या यादीत सर्वात आधी येतो.
Munge beach
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दूसरा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच तांबळडेग बीच. येथे समुद्र आणि नदीचा संगम तुम्हाला दिसतो.
Tambaldeg beach
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रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणेशगुळे बीच हे शांत आणि स्वच्छ बीचमुळे पर्यटकांना वेगळा अनुभव देते.
Ganeshgul beach
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130-Year-Old Kalaram Temple Photo
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