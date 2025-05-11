महिलांनी उत्तम आरोग्यासाठी 'या' गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

आहारात फायबर वाढवा

पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी महिलांनी आहारात भरपूर फायबरयुक्त अन्न (जसे की ओट्स, फळं, भाज्या, डाळी) समाविष्ट करावे.

women health | Sakal

प्रथिनांची कमतरता

स्नायूंचं आरोग्य आणि हाडं मजबूत ठेवण्यासाठी अंडी, डाळी, कडधान्ये, दूध यांचा आहारात समावेश करा.

women health | Sakal

फॅट

ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड्ससाठी शेंगदाणे, अक्रोड, फ्लॅक्ससीड्स आणि ऑलिव्ह तेल वापरणं फायदेशीर ठरतं.

women health | Sakal

प्रोसेस्ड पदार्थ आणि साखर

या पदार्थांमुळे वजन वाढते, हार्मोनल असंतुलन होते आणि हृदयाच्या समस्यांचाही धोका वाढतो.

women health | Sakal

जेवणाची वेळ

कोणत्याही वेळी खाण्याऐवजी ठराविक वेळा पाळल्यास पचन सुधारते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.

women health | Sakal

पाण्याचं सेवन

रोज किमान २ ते ३ लिटर पाणी प्यायल्याने त्वचा तजेलदार राहते, विषारी द्रव्यं बाहेर टाकली जातात.

women health | Sakal

कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D

हाडांची ताकद टिकवण्यासाठी दूध, चीज, आणि योग्य प्रमाणात सूर्यप्रकाश आवश्यक आहे.

women health | Sakal

फिटनेस कोच सांगतात कि; 'या' ५ सवयींमुळे वजन कमी होण्याऐवजी वाढतं

weight gain | Sakal
येथे क्लिक करा