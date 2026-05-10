10 मे 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात यशाचे संकेत

Aarti Badade

मेष :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कर्क :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

सिंह :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. वाहने जपून चालवावीत.

तुळ :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

मकर :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कुंभ :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

मीन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

