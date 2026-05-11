11 मे 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना धनलाभ आणि करिअरमध्ये यशाचे संकेत

Aarti Badade

मेष :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कन्या :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

तुळ :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.

धनु :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

कुंभ :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन :

महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत. मनोबल कमी राहील.

