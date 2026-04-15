15 एप्रिल 2026 राशिभविष्य! काही राशींना लाभ, तर काहींनी टाळा वाद-विवाद

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृषभ :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. व्यवसायात वाढ होईल.

मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कर्क :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. वादविवाद टाळावेत.

सिंह :

आरोग्य उत्तम राहील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

तुळ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

धनु :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

मकर :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. व्यवसायात वाढ होईल.

कुंभ :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

