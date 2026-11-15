15 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात होणार वाढ; कोणाला मिळणार धनलाभ?

Aarti Badade

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

वृषभ :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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मिथुन :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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कर्क :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

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कन्या :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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Sakal

तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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वृश्‍चिक :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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Sakal

धनु :

व्यवसायात वाढ होईल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

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मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. विरोधकांवर मात कराल.

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Sakal

कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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Sakal

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