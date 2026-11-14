छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात किती होते किल्ले?

Aarti Badade

स्वराज्याची ताकद होते गड-किल्ले!

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारताना अनेक किल्ले जिंकले, नव्याने बांधले आणि जुन्या किल्ल्यांची डागडुजी केली.

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स्वराज्यात होते शेकडो किल्ले!

ऐतिहासिक अंदाजानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात त्यांच्या कारकिर्दीत सुमारे ३५० ते ३७० किल्ले होते, मात्र या संख्येबाबत इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत.

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esakal

वयाच्या १६ व्या वर्षी जिंकला पहिला किल्ला!

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्य स्थापनेच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल टाकले.

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| sakal

किल्ल्यांच्या बळावर स्वराज्याचा विस्तार

महाराजांनी डोंगरी, सागरी आणि भुईकोट किल्ल्यांचे महत्त्व ओळखून स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी मजबूत दुर्गव्यवस्था उभी केली.

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१२ किल्ले!

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाशी संबंधित महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील जिंजी अशा १२ किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाले आहे.

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| sakal

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ले

रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि खांदेरी या किल्ल्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

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जिंजी किल्ल्यालाही जागतिक मान्यता!

तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचाही या यादीत समावेश असून, हे किल्ले मराठा साम्राज्याच्या लष्करी नियोजनाची आणि स्थापत्यकलेची साक्ष देतात.

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महाबळेश्वरपासून प्रतापगड किल्ला किती अंतरावर आहे?

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