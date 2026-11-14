छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात किती होते किल्ले?

Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारताना अनेक किल्ले जिंकले, नव्याने बांधले आणि जुन्या किल्ल्यांची डागडुजी केली.
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ऐतिहासिक अंदाजानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात त्यांच्या कारकिर्दीत सुमारे ३५० ते ३७० किल्ले होते, मात्र या संख्येबाबत इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत.
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छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्य स्थापनेच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल टाकले.
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महाराजांनी डोंगरी, सागरी आणि भुईकोट किल्ल्यांचे महत्त्व ओळखून स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी मजबूत दुर्गव्यवस्था उभी केली.
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छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाशी संबंधित महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील जिंजी अशा १२ किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाले आहे.
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रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि खांदेरी या किल्ल्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
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तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचाही या यादीत समावेश असून, हे किल्ले मराठा साम्राज्याच्या लष्करी नियोजनाची आणि स्थापत्यकलेची साक्ष देतात.
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