Shani Blessings Horoscope 2026 : 'या' राशींवर असेल शनिदेवाची खास कृपादृष्टी

ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाचे स्थान खूप महत्वाचे आहे. त्यांना न्याय, कर्म, शिस्त आणि परीक्षांचे देव मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रात शनि ग्रहाला कर्माचा कर्ता म्हटले जाते. तो व्यक्तीच्या कर्मानुसार फळ देतो.
२०२६ मध्ये शनिदेव मीन राशीत असतील आणि या स्थानाचा प्रत्येक राशीवर वेगवेगळा परिणाम होईल.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ संयम, कठोर परिश्रम आणि कर्माच्या फळांच्या बाबतीत निर्णायक ठरेल.
२०२६ मध्ये शनिदेव सिंह राशीत धैय्या मध्ये असतील. याचा अर्थ सिंह राशीच्या लोकांसाठी काही क्षेत्रात अडथळे, विलंब आणि अडचणी वाढू शकतात
राशीच्या लोकांसाठी हा काळ संयम, कठोर परिश्रम आणि त्यांच्या कर्मांच्या फळांच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरेल.
कुंभ राशीच्या राशीच्या लोकांना शनीच्या साडेसातीचा शेवटचा टप्पा अनुभवता येईल.
