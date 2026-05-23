23 मे 2026 राशिभविष्य! वाचा मेष ते मीन राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

वृषभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मिथुन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शकता. जुनी येणी वसूल होतील.

सिंह :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

वृश्‍चिक :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

धनु :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कुंभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

मीन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

