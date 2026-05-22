पित्ताचा त्रास मुळापासून कसा संपवते 'डाळिंब'!

Aarti Badade
उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे किंवा चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे आजकाल अनेकांना पित्ताचा (Acidity) भयंकर त्रास सहन करावा लागतो.
Pomegranate Benefits for Acidity
Sakal
पित्त वाढल्यामुळे छातीत जळजळ होणे, आंबट ढेकर येणे, तोंड कडू होणे, मळमळ आणि तीव्र डोकेदुखी अशा असह्य समस्या वाढू लागतात.
अशावेळी रासायनिक औषधे घेण्याऐवजी निसर्गाचे वरदान असलेले डाळिंब हे फळ शरीरातील पित्त शांत करण्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते.
डाळिंबामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन C, फायबर आणि नैसर्गिक शीतल (थंडावा देणारे) गुणधर्म मुबलक प्रमाणात आढळतात.
याच शीतलता देणाऱ्या विशेष गुणांमुळे डाळिंबाचे दाणे खाल्ल्याने पोटातील जळजळ आणि अंतर्गत वाढलेली उष्णता झपाट्याने कमी होण्यास मदत होते.
विशेषतः निसर्गतः आंबट-गोड असलेले डाळिंब शरीराची बिघडलेली पचनक्रिया वेगाने सुधारते आणि अॅसिड रिफ्लक्स म्हणजेच अॅसिडिटी पूर्णपणे नियंत्रित करते.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीरातील पाणी कमी झाल्यामुळे (डिहायड्रेशन) येणारा कमालीचा अशक्तपणा दूर करून शरीराला त्वरित ऊर्जा देण्यासाठी डाळिंब फायदेशीर आहे.
उन्हाळ्याचा आनंद विनात्रास घेण्यासाठी रोजच्या आहारात डाळिंबाचा समावेश करा आणि पोटाच्या उष्णतेसह पित्ताच्या त्रासाला कायमचा बाय-बाय करा.
