5 मे 2026 राशिभविष्य! काही राशींना गुरूकृपा, तर काहींनी टाळा वादविवाद

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. गुरूकृपा लाभेल.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

वादविवाद टाळावेत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

horoscope

|

Sakal

धनु :

आरोग्य उत्तम राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

horoscope

|

Sakal

मकर :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

horoscope

|

Sakal

कुंभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.

horoscope

|

Sakal

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

horoscope

|

Sakal

गाव छोटं पण काम लय मोठं! महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा डंका सातासमुद्रापार

Famous villages of Maharashtra

|

sakal

येथे क्लिक करा