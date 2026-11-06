6 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना मिळणार यशाची संधी; कोणाचे भाग्य देणार साथ?

Aarti Badade
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
horoscope today
Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope today
Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
Horoscope Today
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.
horoscope today
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
Horoscope Today
Sakal
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
horoscope today
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
horoscope today
Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. मनोबल कमी राहील.
Horoscope Today
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
Diwali during Shivaji Maharaj era
Sakal