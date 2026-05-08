8 मे 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन; जाणून घ्या तुमचा दिवस कसा जाणार

Aarti Badade

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थितीराहील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

कर्क :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

कन्या :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

तुळ :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

धनु :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

मकर :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

कुंभ :

वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मीन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

