राशिभविष्य 9 नोव्हेंबर 2026! सोमवती अमावस्या...कोणत्या राशींना मिळणार यश?

Aarti Badade

मेष :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

वृषभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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Sakal

मिथुन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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Sakal

कर्क :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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Sakal

सिंह :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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Sakal

कन्या :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

तुळ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

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Sakal

धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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Sakal

मकर :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.

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Sakal

कुंभ :

मन आनंदी व आशावादी राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

मीन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

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