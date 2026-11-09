राशिभविष्य 9 नोव्हेंबर 2026! सोमवती अमावस्या...कोणत्या राशींना मिळणार यश?

Aarti Badade
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
Horoscope Today
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
today horoscope
Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
today horoscope
Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
today horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
today horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.
horoscope today
Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
Horoscope Today
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
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Sakal