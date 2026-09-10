10 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींना मिळणार मोठे यश; जाणून घ्या भविष्य

Aarti Badade
शासकीय कामे मार्गी लागतील. सुसंवाद साधाल.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
कोणालाही जामीन राहू नका. आरोग्याच्या तक्रारी जाणतील.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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