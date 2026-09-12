१२ सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना मिळणार मोठा फायदा

Aarti Badade
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
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History of Bhikardas Maruti Temple in Sadashiv Peth
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