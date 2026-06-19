राशीभविष्य 19 जून 2026 ! कोणत्या राशींना मिळणार यश, लाभ आणि प्रगतीचे संकेत?

Aarti Badade
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
गुरूकृपा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Causes of Sudden Body Pain
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