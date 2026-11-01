1 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! आजचा दिवस ‘या’ राशींसाठी ठरणार भाग्याचा

Aarti Badade

मेष :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.

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Sakal

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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मिथुन :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. मनोबल उत्तम राहील.

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Sakal

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

कन्या :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

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Sakal

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

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Sakal

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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Sakal

मीन :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. प्रवास सुखकर होतील.

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Sakal

दिवाळीतल्या कोणत्या मिठाईमुळे वाढते रक्तातील साखर?

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Sakal

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