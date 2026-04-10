10 एप्रिल 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना होणार लाभ; काहींनी घ्यावी काळजी

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायात वाढ होईल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

|

वृषभ :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. मनोबल कमी राहील.

|

मिथुन :

वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. उत्साह व उमेद वाढेल.

|

कर्क :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

|

सिंह :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

|

कन्या :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

|

तुळ :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

|

वृश्‍चिक :

वादविवाद टाळावेत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

|

धनु :

मन आनंदी व आशावादी राहील. नवीन परिचय होतील.

|

मकर :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. आर्थिक क्षेत्रात धाडस नको.

|

कुंभ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.

|

मीन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल, एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

|

