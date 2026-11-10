आजचे राशिभविष्य १० नोव्हेंबर २०२६; जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य!

Aarti Badade

मेष :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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Sakal

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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Sakal

सिंह :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

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Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

तुळ :

आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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Sakal

धनु :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

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Sakal

मकर :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कुंभ :

शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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Sakal

मीन :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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