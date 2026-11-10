आजचे राशिभविष्य १० नोव्हेंबर २०२६; जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य!

Aarti Badade
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
today horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
today horoscope
Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
Horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
Horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
today horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
Horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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Sakal
chanaky niti
Sakal