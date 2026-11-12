12 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात होणार प्रगती!

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

वृषभ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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मिथुन :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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Sakal

कर्क :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

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Sakal

सिंह :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न निर्माण होतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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Sakal

तुळ :

व्यवसायाची उलाढाल वाढवू शकाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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Sakal

मकर :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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कुंभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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मीन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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