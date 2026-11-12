12 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात होणार प्रगती!

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
today horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
today horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
today horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न निर्माण होतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
today horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
today horoscope
Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढवू शकाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
today horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
today horoscope
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Mutton Consumption
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