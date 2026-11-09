मटण खाण्यापूर्वी सावधान! ‘या’ लोकांनी घ्या काळजी

Aarti Badade
मटणामध्ये प्रथिने आणि इतर पोषक घटक असतात; मात्र काही आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी मटण खाताना विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे.
Mutton Consumption
Sakal
मटणातील सॅच्युरेटेड फॅट आणि कोलेस्ट्रॉलमुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब किंवा बॅड कोलेस्ट्रॉलचा त्रास असणाऱ्यांनी त्याच्या सेवनावर मर्यादा ठेवावी.
Mutton Consumption
Sakal
मटणामध्ये प्युरिन्सचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे युरिक ॲसिड वाढण्याची आणि सांध्यांमध्ये वेदना किंवा सूज येण्याची शक्यता असते.
Mutton Consumption
Sakal
मटणातील जास्त प्रथिनांमुळे किडनीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, त्यामुळे मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच त्याचे सेवन करावे.
Mutton Consumption
Sakal
मटण पचायला जड जाऊ शकतं, त्यामुळे वारंवार गॅस, अपचन किंवा पोट फुगण्याचा त्रास असणाऱ्यांनी ते खाताना काळजी घ्यावी.
Mutton Consumption
Sakal
वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किंवा लठ्ठपणाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी मटणाचे प्रमाण आणि ते बनवण्याची पद्धत याकडे लक्ष द्यावे.
Mutton Consumption
Sakal
तुम्हाला हृदयरोग, किडनीचा त्रास, गाउट किंवा पचनाच्या समस्या असतील, तर मटण किती आणि किती वेळा खावे याबाबत डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Mutton Consumption
Sakal
chanaky niti
Sakal