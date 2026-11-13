13 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना अचानक धनलाभ; जुनी येणीही होणार वसूल!

Aarti Badade

मेष :

गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

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वृषभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

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मिथुन :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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कर्क :

हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.

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तुळ :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

धनु :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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मकर :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.

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कुंभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.

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