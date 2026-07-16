16 जुलै 2026 राशिभविष्य! आज कोणाच्या नशिबात यश, कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. सार्वजनिक जीवनात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
नवीन परिचय होतील. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील.
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Sakal
शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
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Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
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मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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