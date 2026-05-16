आजचे राशीभविष्य 16 मे 2026! मेष ते मीन राशींसाठी दिवस कसा असेल?

Aarti Badade

मेष :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

कर्क :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

गुरुकृपा लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कन्या :

कोणालाही जामीन राहू नका. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ :

उत्साह, उमेद वाढेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृश्‍चिक :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मकर :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

कुंभ :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मीन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

