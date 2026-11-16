१६ नोव्हेंबर २०२६ राशिभविष्य! 'या' राशींचे कामे मार्गी लागणार

Aarti Badade
शासकीय कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढेल.
today horoscope
Sakal
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
Horoscope Today
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
शैक्षणिक व बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. विरोधकांवर मात कराल.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
today horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. शत्रुपिडा नाही.
horoscope today
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
horoscope today
Sakal
अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
horoscope today
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.
today horoscope
Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
today horoscope
Sakal
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
Sakal