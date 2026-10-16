आजचे राशिभविष्य १६ ऑक्टोबर २०२६! कोणत्या राशींना होणार आर्थिक लाभ?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Chaturshringi Temple Pune
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