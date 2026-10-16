आजचे राशिभविष्य १६ ऑक्टोबर २०२६! कोणत्या राशींना होणार आर्थिक लाभ?

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

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वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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मिथुन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

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कर्क :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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सिंह :

बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. व्यवसायात वाढ होईल.

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कन्या :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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तुळ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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वृश्‍चिक :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.

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धनु :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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मकर :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.

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कुंभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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मीन :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Chaturshringi Temple Pune

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