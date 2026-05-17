Horoscope : आजचे राशिभविष्य! 17 मे 2026 रविवार; जाणून घ्या

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

वृषभ :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मिथुन :

वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलावेत.

कर्क :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

तुळ :

वादविवाद टाळावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृश्‍चिक :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

धनु :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मकर :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कुंभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.

मीन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

