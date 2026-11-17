Aarti Badade
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.
today horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
Horoscope Today
Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
today horoscope
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
Horoscope Today
Sakal
नवीन परिचय होतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
today horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
today horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope today
Sakal
कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील. व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करू शकाल.
horoscope today
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
today horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
today horoscope
Sakal
Hazel eye
Sakal