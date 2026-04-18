आजचे राशिभविष्य 18 एप्रिल 2026! कोणासाठी यश तर कोणासाठी सावधगिरीचा इशारा

Aarti Badade

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

वृषभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कर्क :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.

कन्या :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.

तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.

कुंभ :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

