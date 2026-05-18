18 मे 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन राशींपैकी कोणाला मिळणार यश आणि धनलाभ?

Aarti Badade

मेष :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कन्या :

हितशत्रुंवर मात कराल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

वृश्‍चिक :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

धनु :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

मकर :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

