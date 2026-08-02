2 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी लाभदायक ठरणार रविवार?

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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वृषभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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मिथुन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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कर्क :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

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सिंह :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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कन्या :

वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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तुळ :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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धनु :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील.

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मकर :

व्यवसायाची नवी शाखा सुरू करू शकाल. आर्थिक सुयश लाभेल.

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कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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मीन :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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