2 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी लाभदायक ठरणार रविवार?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील.
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Sakal
व्यवसायाची नवी शाखा सुरू करू शकाल. आर्थिक सुयश लाभेल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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