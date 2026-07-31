गुडघेदुखीवर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी हे वाचा!

Aarti Badade
गुडघ्यातील लिगामेंट्स किंवा कार्टिलेजला इजा, वाढते वय, संधिवात किंवा अपघातामुळे गुडघेदुखीचा त्रास सुरू होऊ शकतो.
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Sakal
तीव्र वेदना असल्यास अनेकांना गुडघा बदलण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, प्रत्येक रुग्णाला गुडघा बदलण्याची गरज असतेच असे नाही.
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Sakal
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे काही प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक सांधा न काढता गुडघ्याचे कार्य पूर्ववत करण्याची संधी उपलब्ध आहे.
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Sakal
या पद्धतीत हाडाच्या बाहेर विशेष धातूची फ्रेम (External Fixator) बसवून हाडे आणि सांधे योग्य स्थितीत आणण्यास मदत केली जाते.
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Sakal
हाडे चुकीच्या पद्धतीने जुळणे, गंभीर इजा, संसर्ग, वाकडा गुडघा किंवा काही जन्मजात विकारांमध्ये हे तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरू शकते.
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Sakal
योग्य रुग्णांमध्ये गुडघ्याची हालचाल सुधारण्यास, दोन्ही पायांवर चालण्यास आणि दैनंदिन हालचाली अधिक सहज करण्यास मदत होऊ शकते.
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Sakal
गुडघेदुखी असल्यास स्वतःहून शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेऊ नका. ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आपल्या स्थितीनुसार योग्य उपचारपद्धती निवडा.
Read This Before Knee Surgery
Sakal
Roasted Chicken Healthy
Sakal