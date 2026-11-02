2 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात वाढणार उलाढाल

Aarti Badade

मेष :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

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वृषभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.

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कर्क :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. सुसंवाद साधाल.

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सिंह :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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कन्या :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. अपेक्षित पत्र व्यवहार पार पडतील.

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तुळ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील.

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वृश्‍चिक :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. गुरुकृपा लाभेल.

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धनु :

काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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मकर :

अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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कुंभ :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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मीन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. संततिसौख्य लाभेल.

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