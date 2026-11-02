2 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात वाढणार उलाढाल

Aarti Badade
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.
Horoscope Today
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. सुसंवाद साधाल.
Horoscope Today
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
Horoscope Today
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. अपेक्षित पत्र व्यवहार पार पडतील.
Today horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
Today horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. गुरुकृपा लाभेल.
horoscope today
Sakal
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
horoscope today
Sakal
अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope today
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. संततिसौख्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
Shani Gochar 2027
Sakal