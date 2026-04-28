28 एप्रिल 2026 राशिभविष्य! नशीबाची साथ की अडचणींचा सामना?

Aarti Badade

मेष :

काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृषभ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

मिथुन :

काहींना प्रवासाचे योग येतील. प्रॉपर्टीचे व्यवहार मार्गी लावू शकाल.

कर्क :

नातेवाईकांच्या भेटीगाठी होतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

सिंह :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.

कन्या :

आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

तुळ :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृश्‍चिक :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मकर :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कुंभ :

कोणालाही जामीन राहू नका. वादविवाद टाळावेत.

मीन :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

