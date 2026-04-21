आजचे राशीभविष्य 21 एप्रिल 2026! करिअर, आरोग्य अन् पैशांबाबत काय म्हणतात ग्रह?

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

Horoscope 

|

Sakal

वृषभ :

आरोग्य उत्तम राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

Horoscope 

|

Sakal

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.

Horoscope 

|

Sakal

कर्क :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

Horoscope 

|

Sakal

सिंह :

मन आनंदी व आशावादी राहील. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

Horoscope 

|

Sakal

कन्या :

गुरूकृपा लाभेल. व्यवसायात वाढ होईल.

Horoscope 

|

Sakal

तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

Horoscope 

|

Sakal

वृश्‍चिक :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

Horoscope 

|

Sakal

धनु :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

Horoscope 

|

sakal

मकर :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

Horoscope 

|

Sakal

कुंभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

Horoscope 

|

Sakal

मीन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

Horoscope 

|

Sakal

