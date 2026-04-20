पोटाची चरबी वितळवायची आहे? जिमसोबतच घरी करा 'हे' सोपे उपाय!

Aarti Badade

लठ्ठपणावर नैसर्गिक मात

लठ्ठपणा ही एक मोठी समस्या बनली आहे. पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी सकाळी काही खास पेये घेतल्यास शरीरातील चरबी वेगाने वितळण्यास मदत होते.

शरीर करा 'डिटॉक्स'

सकाळी रिकाम्या पोटी विशिष्ट पेये घेतल्याने केवळ वजन कमी होत नाही, तर शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात. यामुळे तुमची पचनसंस्था सुधारते आणि चयापचय वाढतो.

लिंबू आणि मध पाणी

कोमट पाण्यात एक चमचा मध आणि अर्ध्या लिंबाचा रस मिक्स करून सकाळी उपाशी पोटी प्या.यात व्हिटॅमिन सी भरपूर असते.

गुणकारी जिरे पाणी

जिऱ्यात फायबर, व्हिटॅमिन ए, सी, ई, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते. एक ग्लास पाण्यात जिरे रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी हे पाणी कोमट करून गाळून प्या.

दालचिनी पाण्याचे फायदे

दालचिनीत 'सिनामाल्डिहाईड' नावाचे तत्व असते, जे पोटाच्या चरबीवर प्रभावीपणे काम करते.दालचिनी रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा किंवा पाण्यात उकळून त्याचा चहा बनवून प्या.

लो बीपी असल्यास काय खावे?

जर तुम्हाला वारंवार लो बीपीचा त्रास होत असेल, तर तातडीने आराम मिळवण्यासाठी मीठ-साखरेचे पाणी, कॉफी, डार्क चॉकलेट किंवा भिजवलेले बदाम खाणे फायदेशीर ठरते.

सातत्य आणि संयम महत्त्वाचा

कोणताही घरगुती उपाय लगेच निकाल देत नाही. उत्तम रिझल्टसाठी किमान २१ ते ३० दिवस सातत्याने हे ड्रिंक्स प्या. सोबतच संतुलित आहार आणि हलका व्यायाम सुरू ठेवा.

