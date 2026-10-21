आजचे राशिभविष्य २१ ऑक्टोबर २०२६! ‘या’ राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार

Aarti Badade
नवीन परिचय होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.मिथुन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
सिंह : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
कन्या : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
Khandoba Khanda jejuri
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