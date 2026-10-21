आजचे राशिभविष्य २१ ऑक्टोबर २०२६! ‘या’ राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार

Aarti Badade

मेष :

नवीन परिचय होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

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वृषभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.मिथुन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

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कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.

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सिंह : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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कन्या : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

तुळ :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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वृश्‍चिक :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

धनु :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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मकर :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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Sakal

मीन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

खंडोबाचा खंडा जेजुरीत कसा आला?

Khandoba Khanda jejuri

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Sakal

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