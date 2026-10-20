खंडोबाचा खंडा जेजुरीत कसा आला?

Aarti Badade
जेजुरीच्या खंडोबा गडावरील भव्य खंडा आणि त्याच्याशी जोडलेली मर्दानी कसरतींची परंपरा आजही भाविकांचे आणि पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते.
Khandoba Khanda jejuri
Sakal
जेजुरीतील खंडा कसरत स्पर्धेत साधारण ४० ते ४२ किलो वजनाचा मोठा खंडा वापरला जातो, जो उचलणे आणि तोल सांभाळणे हे मोठे आव्हान असते.
Khandoba Khanda jejuri
Sakal
लोकपरंपरेनुसार, हा खंडा पानसे सरदारांनी खंडोबा मंदिराला अर्पण केल्याचे सांगितले जाते; मात्र याबाबतची ऐतिहासिक माहिती पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
Khandoba Khanda jejuri
Sakal
दसऱ्याच्या निमित्ताने जेजुरी गडावर खंडा कसरत स्पर्धा आयोजित केली जाते, ज्यामध्ये तरुण आणि पैलवान आपले शारीरिक सामर्थ्य दाखवतात.
Khandoba Khanda jejuri
Sakal
स्पर्धक खंडा उचलून त्याचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही जण पारंपरिक पद्धतीने कसरती सादर करून उपस्थितांना थक्क करतात.
Khandoba Khanda jejuri
या सोहळ्यात खंड्यासोबत तलवार, दांडपट्टा, भाला आणि लाठी यांसारख्या पारंपरिक शस्त्रांच्या कसरतीही पाहायला मिळतात.
Khandoba Khanda jejuri
जेजुरीतील खंडा कसरत ही केवळ ताकदीची स्पर्धा नसून महाराष्ट्राच्या मर्दानी परंपरेची आणि ऐतिहासिक वारशाची आठवण करून देणारा सोहळा आहे.
Khandoba Khanda jejuri
Sakal
Apta vs Kanchan Dussehra
Sakal