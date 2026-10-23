आजचे राशिभविष्य 23 ऑक्टोबर 2026! वाचा एका क्लिक मध्ये

Aarti Badade

मेष :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

Horoscope Today

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Sakal

वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

मिथुन :

गुरूकृपा लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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Sakal

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

Horoscope Today

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Sakal

सिंह :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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Sakal

कन्या :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.

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Sakal

तुळ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.

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Sakal

वृश्चिक :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

धनु :

उत्साह व उमेद वाढेल. मनोबल उत्तम राहील.

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Sakal

मकर :

आर्थिक सुयश लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल.

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Sakal

कुंभ :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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मीन :

काहींना एखादी चिंता लागून राहील. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.

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हरिहर किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Harihar Fort

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