24 मे 2026 चे राशिभविष्य! जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये; तुमचा आजचा दिवस कसा असेल?

Aarti Badade

मेष :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. प्रवास सुखकर होतील.

मिथुन :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

कर्क :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कन्या :

वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.

मकर :

वादविवाद टाळावेत. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कुंभ :

मन आनंदी व आशावादी राहील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मीन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

