आजचे राशिभविष्य 26 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींना अचानक धनलाभाचे योग!

Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
Gingee Fort
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