आजचे राशिभविष्य 26 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींना अचानक धनलाभाचे योग!

Aarti Badade

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

वृषभ :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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कर्क :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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Sakal

सिंह :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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कन्या :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

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Sakal

तुळ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

वृश्‍चिक :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

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Sakal

धनु :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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Sakal

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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Sakal

कुंभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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Sakal

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

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Sakal

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