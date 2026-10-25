शिवरायांच्या इतिहासात जिंजी किल्ल्याला का आहे महत्व?

Aarti Badade
तामिळनाडूमधील जिंजी किल्ला मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दुर्ग असून, स्वराज्याच्या कठीण काळात त्याने मोठी भूमिका बजावली.
Gingee Fort
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छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७७ मध्ये दक्षिण दिग्विजय मोहिमेदरम्यान जिंजी किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला आणि दक्षिण भारतात स्वराज्याचा प्रभाव वाढवला.
Gingee Fort
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औरंगजेबाच्या मुघल सैन्याशी संघर्ष सुरू असताना छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजी किल्ल्यावर आश्रय घेतला आणि स्वराज्याच्या लढ्याचे नेतृत्व सुरू ठेवले.
Gingee Fort
ESakal
छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजी किल्ल्यावरून अनेक वर्षे स्वराज्याचा कारभार सांभाळला, त्यामुळे या किल्ल्याला स्वराज्याच्या इतिहासात विशेष स्थान मिळाले.
Gingee Fort
ESakal
जिंजी किल्ल्याला जिंकण्यासाठी मुघल सैन्याने दीर्घकाळ वेढा घातला, मात्र मराठ्यांच्या प्रतिकारामुळे त्यांना हा किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागले.
Gingee Fort
ESakal
राजगिरी, कृष्णगिरी आणि चंद्रायनदुर्ग या डोंगरांवरील तटबंदी, खडकाळ भूभाग आणि संरक्षणात्मक रचनेमुळे जिंजी किल्ला सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
Gingee Fort
ESakal
जिंजी किल्ला मराठ्यांच्या जिद्दीचा आणि स्वराज्यरक्षणाच्या संघर्षाचा साक्षीदार असून, त्याचा समावेश ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स ऑफ इंडिया’ या युनेस्को जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत २०२५ मध्ये करण्यात आला.
Gingee Fort
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Sakal