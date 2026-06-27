27 जून 2026 राशिभविष्य! कोणाच्या पदरी यश, कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
Horoscope Today
Sakal
शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope Today
Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.
Horoscope Today
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
Horoscope Today
Sakal
गुरू़कृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
Horoscope Today
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
Horoscope Today
Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
Horoscope Today
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
Horoscope Today
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope Today
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
Horoscope Today
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope Today
Sakal
Health Benefits of Eating Lady Finger Bhindi
Sakal