27 जून 2026 राशिभविष्य! कोणाच्या पदरी यश, कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.

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वृषभ :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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Sakal

कर्क :

शैक्षणिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

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सिंह :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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कन्या :

गुरू़कृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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Sakal

धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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मकर :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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कुंभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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मीन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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Health Benefits of Eating Lady Finger Bhindi

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