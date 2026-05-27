27 मे 2026 राशिभविष्य! कोणाच्या नशिबात प्रतिष्ठा तर कोणासाठी खर्चाचा वाढता बोजा?

Aarti Badade

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.

मिथुन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.

कर्क :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

सिंह :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. आर्थिक़ निर्णय मार्गी लागतील.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. गुरूकृपा लाभेल.

तुळ :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. मनोबल कमी राहील.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

धनु :

कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.

कुंभ :

नातेवाईकांसाठी खर्च करावा लागेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मीन :

व्यवसायात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

